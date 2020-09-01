Солдат-срочник отправится в колонию-поселение за избиение врача

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Пятигорский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам колонии-поселения бывшего солдата-срочника, который избил дежурного врача, а затем, несколько месяцев спустя, покинул часть самовольно. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд установил, что в мае 2019 года подсудимый получил за свое поведение и неправильное ношение формы замечание от дежурного врача-старшего лейтенанта. Это случилось в регистратуре медицинского батальона. Срочник толкнул врача и вызвал на улицу, чтобы поговорить. На улице он вместе с еще одним рядовым в присутствии других военнослужащих избил старшего лейтенанта.

В октябре 2019 года срочник не вернулся в часть из лечебного учреждения, а уехал отдыхать домой в Карачаево-Черкесию, установил суд.

Беглеца задержали в феврале. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статьям о самовольном оставлении части и об избиении начальника. Он полностью признал вину.