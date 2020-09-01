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В Петербурге раскрыли убийство почти 25-летней давности

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело об убийстве 24-летней давности, сообщила в понедельник пресс-служба Генпрокуратуры.

Перед судом предстанет 44-летний мужчина. По версии следствия, демобилизовавшись в 20 лет из армии, он на почве внезапной личной неприязни убил знакомого. После совершения преступления обвиняемый уехал из Петербурга, почти 25 лет скрываясь от правосудия, следует из сообщения.

Как отмечается, раскрыть преступление удалось благодаря генетической экспертизе содержимого из-под ногтей убитого, изъятого более 24 лет назад, но пригодного для исследования.

Дело будут рассматривать в Выборгском районном суде.

Петербург

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