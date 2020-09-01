В Новгородской области нашли поселения, основанные более тысячелетия назад

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Два ранее не известных ученым поселения конца I тысячелетия нашей эры нашли археологи в Новгородской области.

Как сообщила руководитель археологической экспедиции Новгородского государственного университета Елена Торопова, памятники были открыты во время разведочных работ.

На возвышенности среди болот у деревни Каковка в Поддорском районе области исследователи обнаружили две курганные группы. Они считают, что здесь во времена Древней Руси находилось городище.

У населенного пункта Рышево в низовьях реки Мста археологи нашли славянское селище. Несмотря на то, что они пробили 18 шурфов, точные границы памятника им установить пока не удалось. "Осенью здесь планируется продолжить работы",- сказала Торопова.

По обнаруженной при раскопках керамике ученые установили, что городище и селище были основаны более тысячелетия назад. Причем городище у Рышево могло просуществовать длительный срок, до XV века.

Разведочные работы экспедиции Новгородского университета продолжаются в Мошенском и Боровичском районах области.