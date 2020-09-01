Рецидивист в Прикамье осужден за убийство младенца, совершенное 20 лет назад

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Пермском крае вынес обвинительный приговор жителю Чусового, который задушил новорожденную девочку в 1999 году. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по Пермскому краю.

Суд установил, что в сентябре 1999 года обвиняемый, будучи пьяным, задушил расплакавшуюся 8-месячную дочь своей сожительницы.

На момент раскрытия преступления мужчина уже был неоднократно судим и отбывал наказание в виде пожизненного лишения свободы.

По этому эпизоду суд признал мужчину виновным по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии).

"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 15 лет 2 месяцев лишения свободы, окончательно, путем сложения наказаний, назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - сообщает ведомство.

Для установления всех обстоятельств преступления были допрошены десятки свидетелей, проведены две сложные комиссионные судебные медицинские экспертизы. Их выводы в совокупности с иными доказательствами позволили предъявить мужчине обвинение в совершении убийства ребенка.