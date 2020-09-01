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В РФ заработала единая система мониторинга аварий в ЖКХ

В РФ заработала единая система мониторинга аварий в ЖКХ
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Единая система мониторинга аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства запущена в полноценном режиме с 1 сентября, сообщили во вторник в пресс-службе Минстроя РФ.

"Проблема качества, объективности данных, особенно учитывая масштабы страны, долгое время преследовала сегмент ЖКХ. Не всегда удавалось получить объективные цифры по состоянию инфраструктуры в регионах. Теперь же, с запуском системы и с выпуском методических рекомендаций, которые ввели единый подход к определению масштаба и серьезности событий, мы сможем получать корректные и подробные данные по аварийности", - отметил глава Минстроя Владимир Якушев.

В ведомстве сообщили, что система заработала во всех 85 регионах России. В настоящее время в качестве операторов поставщиков данных подключены уже 748 муниципальных образований и 234 ресурсоснабжающие организации, в дальнейшем их число будет пополняться.

С 1 сентября Минстрой полностью перейдёт на получение информации из единой системы мониторинга.

Ранее сообщалось, что система мониторинга аварий в сфере ЖКХ была запущена в пилотном режим в шести регионах: Санкт-Петербурге, Калининградской, Московской, Саратовской, Сахалинской областях и Якутии.

В июне Якушев подписал приказ, утверждающий методические рекомендации о порядке мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Подписанный министром документ определял рекомендуемый порядок работы региональных ситуационных центров в сфере ЖКХ для профильных органов исполнительной власти субъектов, а также перечень поставщиков данных и порядок их подключения к системе.

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