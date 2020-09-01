В Ставропольском крае пропала трехлетняя девочка

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Ставропольском крае по факту безвестного исчезновения трехлетней Ангелины Рабчун. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону вечером во вторник.

По данным следствия, в первой половине дня 1 сентября девочка, не сказав взрослым, вышла из дома в селе Северном и до сих пор не вернулась.

"Сейчас по поручению руководителя СУ СКР по Ставропольскому краю Игоря Иванова на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты ведомства. Также в поисках ребенка принимают участие полицейские, спасатели, поисковой отряд "Лиза Алерт" и другие волонтеры", - говорится в сообщении.

По факту исчезновения ребенка возбуждено дело по пункту "в" части 2 статьи 105 (убийство) УК РФ.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей девочке, просят обратиться в полицию.