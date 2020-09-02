В Забайкалье осудили медиков за мошенничество с программой "Земский доктор"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Бывший главный врач Забайкальской центральной районной больницы и двое его коллег осуждены за фиктивный перевод на работу в сельскую местность для получения средств по программе "Земский доктор".

Пресс-служба регионального УФСБ России сообщает, что суд приговорил медиков к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор вступил в законную силу. Суд также лишил бывшего руководителя больница права занимать должности главного врача в медицинских учреждениях.

"Фигуранты полностью возместили ущерб, причиненный министерству здравоохранения Забайкальского края, в размере 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

В 2018 году главный врач Забайкальской ЦРБ по предварительному сговору с врачом-терапевтом и врачом-неврологом Забайкальской ЦРБ оформил подложные документы. По этим документам врачи были уволены из больницы Забайкальска и приняты на работу в структурное подразделение Забайкальской ЦРБ - Даурскую участковую больницу. При этом медработники фактически оставались на прежних рабочих местах

Оба медработника подали документы в региональный Минздрав и получили выплаты, которые предусмотрены для переезжающих в сельскую местность врачей. В итоге они незаконно получили по 1 млн рублей в рамках краевой программы "Земский доктор".