Женщина и четверо детей погибли при пожаре в Дагестане

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В результате пожара в многоквартирном доме в Махачкале погибли пять человек, сообщил агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя СУ СКР по республике Расул Темирбеков.

Он отметил, что, по предварительным данным, погибли женщина и четверо детей. Следователи уточняют число жертв. Обстоятельства и причины пожара выясняются.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по республике сообщили, что пожар произошел 1 сентября в 21:43. В 00:23 среды огонь был потушен.