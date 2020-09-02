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Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг предложил запретить покупателям копировать или фотографировать книги в магазинах и предложил отменить требование, чтобы у торговой точки была книга жалоб и предложений. Об этом говорится в проекте новых правил розничной торговли, в том числе дистанционной, обмена и ремонта товаров.

Министерство напоминает, что в России развивается "рыночная модель управления экономикой", а госрегулирование внутреннего рынка предполагает минимальное вмешательство государства в рыночные процессы. Ведомство предложило ввести общие новые правила, поскольку попытки регионов ограничить оборот того или иного товара, не ограниченный на федеральном уровне, "как правило не имеет достаточного обоснования и создает негативный регуляторный прецедент, препятствующий развитию экономики" страны.

В пояснительной записке Минпромторг перечислил основные предложенные нововведения.

В частности, предлагается утвердить, что методические рекомендации по способу выкладки молочных и молокосодержащих продуктов будет устанавливать федеральный орган, регулирующий торговлю, по согласованию с федеральным же органом, осуществляющим санитарно-эпидемиологический надзор.

Предложено исключить требование, чтобы у продавца обязательно была книга жалоб и предложений. В министерстве считают, что этот механизм устарел и был нужен только в неконкурентной среде.

Продавца предлагается наделить правом привлекать третье лицо для сборки, установки или подключения дома у покупателя сложной техники, которую самому клиенту собирать или подключать нельзя.

"В связи с развитием современных технологий и с целью защиты прав продавцов книг и иных непериодических печатных изданий предлагается запретить копирование и фотографирование печатных изданий на территории торговых объектов до их приобретения", - говорится в пояснительной записке.

Также предлагается обозначить особенности оферты, используемой при продаже товаров дистанционным способом.

Минпромторг

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