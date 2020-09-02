Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:14Заразились
на 02.09В России 1 005 000+4 952В мире 25 749 642+264 875

В музеи РФ передали около 7 тыс. предметов, конфискованных на границе

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В российские музеи в 2020 году переданы культурные ценности, конфискованные при попытке вывоза за рубеж, сообщили в среду в Минкультуры РФ.

"В 2020 году территориальными управлениями Минкультуры России принято на временное хранение почти 2,5 тыс. конфискованных предметов. С учетом ранее поступивших культурных ценностей в российские музеи переданы порядка 7 тысяч экспонатов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Также в ведомстве сообщили, что в рамках борьбы с вывозом культурных ценностей из России конфискованный ритуальный масонский меч ордена Тамплиеров принят на временное хранение в Минкультуры. В дальнейшем Департамент музеев и внешних связей ведомства передаст артефакт 1923 года в один из государственных музеев на постоянное хранение и экспонирование.

Минкультуры РФ

Новости

Больше половины россиян считают, что Лукашенко сохранит власть

Больше половины россиян считают, что Лукашенко сохранит власть

В России прирост случаев COVID-19 за сутки составил 4 952

В России прирост случаев COVID-19 за сутки составил 4 952

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Пандемия коронавируса

Для россиян будут доступны и отечественная, и зарубежная COVID-вакцины

Для россиян будут доступны и отечественная, и зарубежная COVID-вакцины

Глава Минпромторга Мантуров привился от COVID-19 российской вакциной

Что случилось этой ночью: среда, 2 сентября

Что произошло за день: вторник, 1 сентября

В РФ заработала единая система мониторинга аварий в ЖКХ

В РФ заработала единая система мониторинга аварий в ЖКХ
Пандемия коронавируса

РФ будет поставлять за рубеж технологию, а не живую COVID-вакцину

Пандемия коронавируса

Онищенко приветствовал начало очной учебы в РФ после "COVID-каникул"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');