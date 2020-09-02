В музеи РФ передали около 7 тыс. предметов, конфискованных на границе

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В российские музеи в 2020 году переданы культурные ценности, конфискованные при попытке вывоза за рубеж, сообщили в среду в Минкультуры РФ.

"В 2020 году территориальными управлениями Минкультуры России принято на временное хранение почти 2,5 тыс. конфискованных предметов. С учетом ранее поступивших культурных ценностей в российские музеи переданы порядка 7 тысяч экспонатов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Также в ведомстве сообщили, что в рамках борьбы с вывозом культурных ценностей из России конфискованный ритуальный масонский меч ордена Тамплиеров принят на временное хранение в Минкультуры. В дальнейшем Департамент музеев и внешних связей ведомства передаст артефакт 1923 года в один из государственных музеев на постоянное хранение и экспонирование.