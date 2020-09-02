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Киллер осужден пожизненно в Москве за три убийства

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд на основании вердикта присяжных приговорил к пожизненному сроку жителя Карачаево-Черкесии, застрелившего предпринимателя, его охранника и работника автомойки более десяти лет назад, сообщили "Интерфаксу" в столичной прокуратуре.

55-летний Василий Буханков будет отбывать наказание в колонии особого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшего на 5 млн рублей.

По данным следствия, в июле 2007 года Буханков в интересах организованной преступной группировки застрелил из пистолета-пулемета "Скорпион" 43-летнего бизнесмена и его 34-летнего охранника в Зеленограде.

В январе 2008 года Буханков, также по заданию ОПГ, должен был убить владельца автомойки в Солнечногорском районе. Он расстрелял из автомата машину предпринимателя, но за ее рулем был 22-летний менеджер автомойки, который погиб на месте.

Вердиктом присяжных Буханков был признан виновным в убийстве трех человек и не достойным снисхождения.

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