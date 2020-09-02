Под Псковом нашли место, где сжигали тела пленных советских граждан

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Военнослужащие отдельного поискового специального батальона Западного военного округа обнаружили место сожжения останков пленных советских граждан в концлагере "Моглино" в Псковской области в годы Великой Отечественной войны, сообщает в среду пресс-служба ЗВО.

"В ходе проверки архивных данных о месте расположения фашистского концлагеря "Моглино", действовавшего в годы Великой Отечественной войны, была обнаружена площадка, где ориентировочно с применением химических веществ сжигались тела советских граждан", - цитирует пресс-служба начальника военно-мемориальной службы Западного военного округа Сергея Хижняка.

В настоящее время грунт, содержащий пепел и костные останки, передан на экспертизу, специалисты устанавливают площадь места сожжения и приблизительное количество погибших.

Ранее в районе поисковых работ были обнаружены останки 60 красноармейцев. Военнослужащие с середины июня проводят поисковые работы по обнаружению и эксгумации останков военнопленных и мирных жителей, погибших в концлагере в ходе оккупации немецко-фашистскими войсками в годы Великой Отечественной войны.

Поисковый батальон определит границы и точное расположение массового захоронения, количество погибших и, по возможности, проведет опознание. Также в ходе поисковых работ военнослужащие батальона обнаружили предметы быта и элементы военной формы одежды. В дальнейшем обнаруженные останки будут захоронены на мемориальном кладбище.

Благодаря персональному медальону удалось опознать уроженца Ульяновска, красноармейца Храмова Виктора Ивановича, 1919 года рождения.