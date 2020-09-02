У "Таймырской топливной компании" "Норникеля" нашли сотню нарушений

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Росприроднадзор выявил более 100 нарушений законодательства в работе "Таймырской топливной компании" (входит в "Норникель"), сообщила пресс-служба ведомства.

Служба провела внеплановую выездную проверку на объектах компании, связанных с обращением нефти и нефтепродуктов, в рамках июльского поручения вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

В ведомстве отметили, что АО "Таймырская топливная компания" эксплуатирует нефтебазы, основные производственные мощности которых построены в 1950-е - 1970-е годы, но при этом за время использования на некоторых объектах не проводили не только реконструкцию, но и капитальный ремонт. Инспекторы Росприроднадзора установлили, что основное оборудование (резервуары, технологические трубопроводы, насосные агрегаты) морально устарело и изношено.