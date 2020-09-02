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МВД Татарстана начало проверку сообщений о полицейском, стрелявшем в отделе полиции

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В отделе полиции №3 "Зареченский" УМВД России по городу Казани проводится служебная проверка из-за публикации в соцсетях видео, на кадрах которого сотрудник полиции в коридоре здания стреляет из пневматического ружья.

Министр внутренних дел по Татарстану назначил служебную проверку после публикаций в социальных сетях о применении пневматического оружия сотрудником полиции в отделе полиции №3 "Зареченский, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

На видео, размещенном в соцсети видно, как полицейский стоит в коридоре казенного здания, целится и куда-то стреляет. В это время вокруг ходят люди.

В то же время в пресс-службе прокуратуры Татарстана журналистам сообщили, что "событие не сегодняшнее (со слов сотрудников, стрельбы сегодня никто не слышал). Пострадавших нет. Заявлений не поступало".

В данный момент проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели и очевидцы из числа сотрудников отдела полиции.

В ведомстве заявили, что в любом случае будет дана правовая оценка действиям сотрудника полиции.

Татарстан Казань МВД

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