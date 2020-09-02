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На Кубани продлили режим повышенной готовности до 18 сентября

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил до 18 сентября режим повышенной готовности в регионе в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщила в среду пресс-служба краевой администрации.

Режим повышенной готовности в крае продлен до 00:00 18 сентября. В регионе по-прежнему запрещено проведение деловых, развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с числом участников свыше 100 человек. Сохраняется масочный режим в транспорте, при нахождении в закрытых помещениях.

Жителям старше 65 лет, а также гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями органов дыхания, диабетом и другими хроническими заболеваниями предписано соблюдать режим самоизоляции.

По информации регионального оперативного штаба, с момента начала пандемии коронавирус подтвердился у 11 382 жителей края. На сегодняшний день 9 377 пациентов полностью выздоровели, умерли 187 человек.

Краснодарский край Кубань коронавирус

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