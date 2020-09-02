СК заинтересовался увязшей в грязи вологодской скорой, ехавшей на вызов в деревню

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Вологодской области следователи начали проверку сообщений СМИ о непригодности для проезда "скорой помощи" дороги к одной из деревень, сообщает в среду региональное управление Следственного комитета.

Из-за перепаханной дороги к деревне Галкино Грязовецкого района Вологодской области могли оказаться в опасности ее жители, к которым по вызову не смогла подъехать автомашина скорой медицинской помощи. Две женщины в деревне почувствовали себя плохо и вызвали медиков. Фельдшеру пришлось идти через поле пешком, поскольку машина по пути застряла в грязи, говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи после установления всех обстоятельствах произошедшего дадут юридическую оценку сложившейся ситуации.