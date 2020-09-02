Сильный ветер повалил два башенных крана в Тюмени

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - На одной из стройплощадок в Тюмени из-за сильного ветра упали два башенных крана, есть пострадавшие. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"По предварительным данным, в результате падения двух башенных кранов пострадали два человека", - сказал представитель ведомства. Он также добавил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения агентству сообщили, что пострадавшие госпитализированы. "Один – в реанимации, другого сейчас оперируют медики", - сказал сотрудник пресс-службы.

На месте происшествия работают следователи.

Днем в среду на Тюмень обрушился сильный ливень и ураганный ветер.