В Петербурге до суда дошло дело об откушенном ухе в дорожном конфликте

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Петербурге в Сестрорецкий суд направлено дело двух местных жителей, которые, по версии следствия, в дорожном конфликте избили еще одного водителя и откусили ему часть уха, сообщила региональная прокуратура.

Фигурантам вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Конфликт случился 16 сентября 2019 года на Кольцевой автодороге (КАД). По версии следствия, водитель BMW не уступил им дорогу. Они заставили его остановиться, преградив ему дорогу и создав аварийную ситуацию. Затем они вытащили его из машины, избили по голове и откусили часть уха, говорится в пресс-релизе.