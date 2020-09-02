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Стрельба полицейского из ружья в отделе полиции Казани обернулась уголовным делом

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, стрелявшего из пневматического ружья в коридоре ОП N3 "Зареченский" УМВД России по Казани.

Дело возбуждено по статье УК РФ о превышении должностных полномочий. Расследование взято на особый контроль в прокуратуре республики, сообщил журналистам старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В пресс-службе МВД Татарстана отметили, что сейчас начальник отдела полиции отстранен от исполнения обязанностей.

Ранее сообщалось, что МВД Татарстана начало служебную проверку из-за публикации в соцсетях видео, на кадрах которого сотрудник полиции в коридоре здания стреляет из пневматического ружья, а вокруг в это время ходят люди. Отмечалось, что речь идёт об отделе полиции N3 "Зареченский" в Казани.

Татарстан МВД РФ

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