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Женщина на внедорожнике насмерть сбила годовалого ребенка в Кисловодске

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Женщина за рулем автомобиля BMW X5 во дворе дома в Кисловодске сбила годовалого мальчика, сообщает управление ГИБДД по Ставропольскому краю.

По данным управления, около 16:30 на внутридомовой территории на улице Чайковского 39-летняя женщина не справилась с управлением внедорожником на извилистой дороге, наехала на бордюр и пробила два колеса. После этого машина столкнулась с припаркованной Toyota, а после наехала на ребенка, который гулял во дворе со своей мамой.

Мальчика доставили в реанимацию, но спустя час он умер от полученных травм.

Отмечается, что женщина пока не может объяснить обстоятельства произошедшего. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, опрашиваются родители и очевидцы ДТП. В рамках проверки будет установлена степень ответственности участников.

Кисловодск Ставропольский край

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