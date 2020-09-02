Археологи нашли в Великом Новгороде печать святого Феоктиста

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Печать новгородского архиепископа Феоктиста, причисленного к лику святых, нашли археологи в Великом Новгороде. Об этом сообщает Новгородская археологическая экспедиция Московского государственного университета.

Печать архиепископа, руководившего новгородской епархией в начале XIV века, была обнаружена на Троицком раскопе неподалеку от Кремля. Ученые датировали находку 1300-1308 годами. Подобными свинцовыми печатями (буллами) во времена Древней Руси скреплялись наиболее важные документы.

Феоктист был причислен РПЦ к лику святых в связи с чудесами, происходившими у его мощей. Мощи архиепископа до Октябрьского переворота находились в новгородском Юрьевом монастыре. В годы советской власти точное место погребения Феоктиста было утеряно. В 2015 году московские археологи обнаружили саркофаг с мощами в Георгиевском соборе Юрьева монастыря.