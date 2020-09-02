Некрополь повредили на востоке Крыма

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Объект археологического наследия "Некрополь у озера Яныш" поврежден в Крыму, земляные работы остановлены, сообщила прокуратура Ленинского района полуострова.

"Жители Ленинского района при помощи специальной техники в конце августа 2020 года проводили работы на земельном участке, расположенном на территории некрополя", - говорится в пресс-релизе.

В результате уничтожен культурный слой объекта глубиной до одного метра, там находились фрагменты рельефных надгробных стел. Стелы изъяты из грунта и складированы на западном борту образовавшегося котлована, что указывает на преднамеренный характер их изъятия, заявили в прокуратуре.

Надзорное ведомство направило материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по части 3 статьи 243.2 УК РФ (Изъятие археологических предметов из мест залегания в земле, проводимые без разрешения (открытого листа), повлекшие повреждение или уничтожение культурного слоя, совершенные с использованием землеройных машин).

"Земляные работы прекращены, рельефные надгробные стелы переданы на хранение в музей каменных древностей "Лапидарий", - отмечается в сообщении.

Некрополь у озера Яныш – поселение, расположенное вблизи ныне затопленного морем городища Акра (так называемой "Крымской Атлантиды"). Некрополь в 2017 году отнесен к объектам культурного наследия (археология) постановлением совета министров республики.

Янышское озеро – пересыхающее соленое озеро на юго-востоке Керченского полуострова, на территории Ленинского района Крыма.