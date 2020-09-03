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Россияне смогут многократно выезжать за рубеж для ухода за родными

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ разрешило многократное пересечение границы гражданам страны, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"В июне, несмотря на сохраняющиеся карантинные меры, этой категории граждан стал доступен однократный выезд. Теперь снято и это ограничение. Исключение из общих правил распространяется в том числе на опекунов и попечителей", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что послабления вводятся и для иностранцев - "они также смогут многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о заболевших близких, живущих в России".

Режим ограничений решено было смягчить по итогам рассмотрения обращений граждан, поступивших в правительство, информирует пресс-служба.

Михаил Мишустин

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