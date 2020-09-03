Похожий на коралл редкий гриб нашли в Башкирии впервые с 1993 года

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В заповеднике "Шульган-Таш" в Башкирии впервые с 1993 года нашли редкий гриб ежовик коралловидный (Hericium coralloides), сообщила замдиректора парка по научной работе Наиля Сайфуллина.

hericium coralloides - or lion's mane - are both magical & edible pic.twitter.com/cUykkxgwdM — pissing in the lake (@locustbones) August 30, 2017

"26 августа в широколиственном лесу на замшелом лежащем дубовом стволе обнаружилось множество плодовых тел ежовика. В основании - упругие ножки с коралловым обрамлением, запах приятный грибной", - сообщает сайт заповедника.

Гриб, очень похожий на белый коралл, включен в Красную книгу Международного союза охраны, России и региона.