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Похожий на коралл редкий гриб нашли в Башкирии впервые с 1993 года

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В заповеднике "Шульган-Таш" в Башкирии впервые с 1993 года нашли редкий гриб ежовик коралловидный (Hericium coralloides), сообщила замдиректора парка по научной работе Наиля Сайфуллина.

"26 августа в широколиственном лесу на замшелом лежащем дубовом стволе обнаружилось множество плодовых тел ежовика. В основании - упругие ножки с коралловым обрамлением, запах приятный грибной", - сообщает сайт заповедника.

Гриб, очень похожий на белый коралл, включен в Красную книгу Международного союза охраны, России и региона.

Шульган Таш Башкирия Наиля Сайфуллина

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