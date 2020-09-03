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Источники узнали о возможном увольнении главы СК "Сбербанк страхование жизни"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор страховой компании "Сбербанк страхование жизни" Алексей Леоненко может уйти из организации в октябре, сообщили "Интерфаксу" два источника на страховом рынке.

Леоненко возглавил СК в конце марта прошлого года. До того он был заместителем председателя правления "СОГАЗа", где отвечал за развитие крупного корпоративного бизнеса.

В пресс-службе страховой компании Сбербанка отказались "комментировать слухи".

По словам источников, причиной смены гендиректора могло стать снижение темпов развития компании в последнее время.

По данным компании, чистая прибыль СК "Сбербанк страхование жизни" в январе-июне по МСФО составила 10,8 млрд рублей, снизившись на 14%. Сборы упали на 40%, до 46,3 млрд рублей. Выплаты, наоборот, выросли на 40% и составили 19,5 млрд рублей.

По итогам прошлого года "Сбербанк страхование жизни" занял второе место (после "СОГАЗа") среди всех российских страховщиков по объему премии, следует из данных Банка России.

Сблербанк страхование жизни Сбербанк Банк России Алексей Леоненко

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