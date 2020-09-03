Источники узнали о возможном увольнении главы СК "Сбербанк страхование жизни"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор страховой компании "Сбербанк страхование жизни" Алексей Леоненко может уйти из организации в октябре, сообщили "Интерфаксу" два источника на страховом рынке.

Леоненко возглавил СК в конце марта прошлого года. До того он был заместителем председателя правления "СОГАЗа", где отвечал за развитие крупного корпоративного бизнеса.

В пресс-службе страховой компании Сбербанка отказались "комментировать слухи".

По словам источников, причиной смены гендиректора могло стать снижение темпов развития компании в последнее время.

По данным компании, чистая прибыль СК "Сбербанк страхование жизни" в январе-июне по МСФО составила 10,8 млрд рублей, снизившись на 14%. Сборы упали на 40%, до 46,3 млрд рублей. Выплаты, наоборот, выросли на 40% и составили 19,5 млрд рублей.

По итогам прошлого года "Сбербанк страхование жизни" занял второе место (после "СОГАЗа") среди всех российских страховщиков по объему премии, следует из данных Банка России.