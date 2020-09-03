"СКАН-Интерфакс" начал использовать данные MediaHills для оценки аудитории ТВ-программ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Система управления репутацией и медиа-анализа СКАН, созданная международной информационной группой "Интерфакс", начала использовать данные по регулярному охвату телеаудитории российских телеканалов от компании MediaHills, занимающейся телеизмерениями.

Ранее сообщалось, что СКАН добавил данные аудиторного охвата для почти 40 тысяч СМИ. Базой для расчета показателя охвата стали первичные данные, собранные из самых авторитетных источников: международного лидера по измерению и анализу данных о поведенческих моделях и статистики вовлеченности пользователей веб-сайтов и мобильных приложений SimilarWeb, Союза предприятий печатной индустрии ГИПП, ФГУП РТРС, которое объединяет цифровые и аналоговые каналы вещания ТВ и радио, а также данные самих средств массовой информации.

Теперь данные по ТВ будут представляться по программам российского ТВ на каналах, входящих в 1 и 2 мультиплексы. В дальнейшем перечень программ и каналов может быть расширен.

Базой для получения информации по ежемесячному охвату стали первичные данные, собранные MediaHills с использованием технологии RPD (Return Path Data - сбор данных о телесмотрении с операторов связи). Размер панели составляет 2,3 млн домохозяйств в 240 городах по всей России.

С помощью этих данных клиенты СКАН смогут оценивать эффективность PR-кампаний и инфоповодов, находить наиболее популярные СМИ и отслеживать динамику распространения новостей. Стоит отметить, что СКАН впервые на российском рынке мониторинга СМИ получит профессиональные данные аудиторного охвата по ТВ с такой детализацией.

"У MediaHills есть качественная аналитика по охватам не только ТВ-каналов, но и конкретных программ, что значительно повышает эффективность нашей информации для всех, кто хочет получать объективную и своевременную информацию о своей репутации", - говорит директор по развитию СКАН Юлия Михайлова.

Андрей Бояринов, основатель и генеральный директор MediaHills заявил: "Наше партнёрство со "СКАН-Интерфакс" - это новая страница в нашем развитии. Мы признательны коллегам за выбор, который они сделали. Мы ещё раз подтвердили свой статус компании, которая обладает востребованными передовыми технологиями измерения ТВ-аудитории".

MediaHills - один из крупнейших игроков на российском рынке телеизмерений. Располагает крупнейшей в Европе собственной открытой системой измерения телеаудитории, основанной на сборе и обработке данных с федеральных и региональных операторов связи. Размер панели составляет 2,3 млн домохозяйств в 240 городах по всей России. Компания измеряет более 1400 телеканалов РФ.

"СКАН-Интерфакс" (www.scan-interfax.ru) проводит оперативный анализ деловой репутации компаний и оценку рисков по СМИ. Предназначена для менеджеров по коммуникациям, PR, маркетингу и оценке рисков.

Система оповещает о публикациях в момент их выхода, формирует визуальные аналитические отчеты по любым запросам; показывает связи между компаниями, людьми и событиями; позволяет прогнозировать репутационные и экономические риски, связанные с партнерами и контрагентами, решает другие задачи различного уровня сложности, связанные с медиааналитикой. В настоящее время СКАН насчитывает более 40 тыс. источников. Ежедневно в базу данных СКАН поступает более 300 тыс. публикаций.