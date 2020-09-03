Тихоокеанский флот направил корабли на помощь танкеру, загоревшемуся у Шри-Ланки

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), направляющийся в Андаманское море, направлен в район нахождения терпящего бедствие танкера New Diamond (порт приписки Панама) в Индийском океане, сообщил Национальный центр управления обороной РФ в четверг.

Отмечается, что отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов", большого морского танкера "Борис Бутома", осуществляющий плановый переход в Андаманское море для участия в совместном российско-индийском военно-морском учении "Индра Нэви", направлен в район нахождения терпящего бедствие танкера.

Там уточнили, что танкер, направлявшийся из Кувейта в Индию, находится в 180 милях от побережья Шри-Ланки. Команда судна, за исключением двух членов экипажа, покинула танкер и находится на спасательных средствах в море.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота приступил к выполнению перехода в район нахождения терпящего бедствие судна", - сообщили военные.

Как сообщают СМИ, в машинном отделении танкера вспыхнул пожар.