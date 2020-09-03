В Калуге загорелось пятиэтажное здание с супермаркетом "Доброцен"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Калуге по всей площади горит пятиэтажное здание, в котором находится супермаркет "Доброцен", сообщили в МЧС России. Сигнал о возгорании поступил пожарным в 12:10.

Ещё одно видео крупнейшего за последнее десятилетие пожара в Калуге https://t.co/9AhubpaON4 pic.twitter.com/RayHRzqQ7l — Калуга Перекресток (@kp40_) September 3, 2020

Здание по адресу улица Карла Либнехта, 29А, горит по площади 2100 квадратных метров.

Люди вышли оттуда сами, по предварительным данным, пострадавших и погибших нет, сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Сергей Смирнов. Он отметил, что в пятиэтажном здании, ранее принадлежавшем хладокомбинату, расположены магазины и офисы.

В тушении пожара участвуют около 60 человек и 20 единиц техники.