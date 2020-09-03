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В Калуге загорелось пятиэтажное здание с супермаркетом "Доброцен"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Калуге по всей площади горит пятиэтажное здание, в котором находится супермаркет "Доброцен", сообщили в МЧС России. Сигнал о возгорании поступил пожарным в 12:10.

Здание по адресу улица Карла Либнехта, 29А, горит по площади 2100 квадратных метров.

Люди вышли оттуда сами, по предварительным данным, пострадавших и погибших нет, сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Сергей Смирнов. Он отметил, что в пятиэтажном здании, ранее принадлежавшем хладокомбинату, расположены магазины и офисы.

В тушении пожара участвуют около 60 человек и 20 единиц техники.

Калуга МЧС

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