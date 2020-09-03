В реке под Тулой зафиксировали массовую гибель рыбы

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Тульская природоохранная прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для возбуждения уголовного дела по факту массовой гибели рыбы в реке Уперта Богородицкого района. Об этом сообщила "Интерфаксу" в четверг старший помощник областного прокурора Ирина Бацейкина.

"Установлено, что муниципальное предприятие "Водоканал" из канализационного колодца, расположенного в границах водоохранной зоны реки Уперта, осуществляло сброс сточных вод без предварительной очистки и обезвреживания", - сказала Бацейкина.

По результатам химического анализа отобранных проб в сточной воде и в природной воде обнаружены загрязняющие вещества. Отмечается, что превышение предельной допустимой их концентрации и привело к массовой гибели рыб.

Ущерб составляет более 13 млн рублей.

Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. Природоохранный прокурор внес директору "Водоканала" представление, отметила представитель облпрокуратуры.

Также юрлицо привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 8.42 КоАП РФ (Использование прибрежной защитной полосы водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной деятельности), штраф составил 300 тыс. рублей.