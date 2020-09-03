Ученых обеспокоило, что моржи в Печорском море покинули традиционные лежбища

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Печорском море по неизвестным для ученых причинам атлантические моржи южной группировки покинули традиционные места лежбищ, остались только несколько десятков особей, сообщила пресс-служба Баренц-отделения WWF России.

По данным экологов, наблюдения за южной группировкой атлантических моржей велись с 2012 года. Ежегодно на острове Вайгач наблюдалось множество животных, периодически их численность превышала 1 тыс. Однако в 2019 году на лежбище было найдено только порядка 200 моржей. При этом моржи вели себя нервно, были не такими упитанными, как обычно.

"В прошлом году, когда были замечены первые тревожные сигналы, мы решили продолжить наблюдения, ведь природа не статична, и в ней всегда происходят изменения. Но в этом году моржи снова не вышли на привычные берега, а те немногочисленные животные, которых наблюдали на лежбище острова Вайгач, выглядели изрядно похудевшими, уставшими, с поломанными клыками", - пояснила координатор проектов Баренц-отделения WWF России Маргарита Лескова, слова которой приводятся в сообщении.

На острове Колгуев каждый год отмечали моржей, в этом году результаты спутникового мониторинга неутешительны – залежек не обнаружено", - пояснила координатор проектов Баренц-отделения WWF России Маргарита Лескова, слова которой приводятся в сообщении.

Лескова говорит, что ученым и экологам предстоит выяснить, куда ушли моржи с любимых лежбищ на островах Печорского моря, и понять, что с ними происходит.

В WWF отмечают, что моржам комфортно обитание в Печорском море по ряду причин. Так, летом и осенью животные могут отдыхать на пологих берегах, зимой они переходят на лед. Весной самки атлантического моржа приносят здесь потомство.

Экологи также отмечают, что WWF уделяет особое внимание моржам Печорского моря, так как именно здесь развиваются шельфовые проекты по добыче нефти и газа, пролегают маршруты Северного морского пути, а также растет интенсивность судоходства и развивается арктический туризм. Эти факторы наряду с изменениями климата создают риски для популяции моржей.

В ноябре эксперты намерены провести рабочую встречу экспертно-консультативного совета по изучению и сохранению атлантических моржей, чтобы определить план расследования ситуации с атлантическим моржом в Печорском море. Кроме того, WWF и научно-экспедиционный центр "Морские млекопитающие" (Москва) составили подготовили "План действий по атлантическому моржу" - документ, который координирует работу научных коллективов и определяет план мероприятий по сохранению атлантических моржей на ближайшие годы. Проект документа передан на рассмотрение в Комиссию по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам при Минприроды РФ.

В марте текущего года Лескова сообщала "Интерфаксу", что ранее на остров Вайгач по неизвестной причине на лежбище вышли не около 1 тыс. атлантических моржей, как обычно, а менее 150 особей. Она отмечала, что отслеживать влияние раздражающих факторов на поведение моржей необходимо, так как подходящих для их обитания мест мало.