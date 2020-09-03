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Набиуллина посоветовала банкам учитывать в депозитной политике конкуренцию

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Банки, разрабатывая свои депозитные продукты, должны учитывать конкуренцию со стороны альтернативных инструментов сбережения и возврат ЦБ на среднесрочном горизонте к нейтральной денежно-кредитной политике, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что снижение ключевой ставки ЦБ влияет на привлекательность депозитов по сравнению с другими инструментами сбережений.

"В этом году мы видим рекордный переток розничных средств в альтернативные инструменты сбережений, в инструменты рынка капитала. Этот переток в целом не влияет на общий объем сбережений в экономике, на их доступность как ресурсной базы для инвестиций, но банки, определяя свою политику в отношении депозитных ставок, должны принимать во внимание эту растущую конкуренцию со стороны рынка ценных бумаг и других инструментов", - заявила глава ЦБ.

Банки должны учитывать в структуре предлагаемых депозитных продуктов, что на среднесрочном горизонте по мере того, как дезинфляционные факторы и риски будут исчерпываться, неизбежен возврат к нейтральной денежно-кредитной политике, отметила Набиуллина.

ЦБ ранее сообщил, что в июле приток вкладов физлиц в основном произошел за счет системно значимых кредитных организаций (+0,4%), тогда как в других банках из топ-100 прирост был менее существенным (+0,2%). В июле объемы выплат по государственной программе поддержки семей с детьми были незначительными по сравнению с июнем (когда, по оценкам Банка России, было выплачено около 290 млрд рублей за месяц).

Поддержку вкладам также оказывает развитие проектного финансирования с использованием счетов эскроу, в том числе на фоне роста ипотеки: по итогам июля остатки на счетах эскроу увеличились на 80 млрд рублей, превысив 500 млрд рублей.

Средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 во второй декаде августа снизилась до нового минимума - 4,45%.

Банк России Эльвира Набиуллина

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