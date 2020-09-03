Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:38Заразились
на 03.09В России 1 009 995+4 995В мире 26 031 410+281 768

Россельхознадзор уличил Индию в поставках опасного винограда

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор в этом году выявил 37 случаев, когда в партиях винограда из Индии была обнаружена муха-горбатка. Это карантинный для РФ объект, сообщает служба по итогам видеоконференции с директором департамента сельского хозяйства, сотрудничества и благосостояния фермеров Индии Атишем Чандрой.

По всем фактам обнаружения индийской стороне были высланы нотификации. Индийские коллеги пообещали в оперативном режиме изучить полученные документы и отправить объяснения.

Муха-горбатка относится к группе наиболее опасных и вредоносных видов, повреждает плоды абрикоса, яблони, сливы, черешни, томата, а также более 200 видов других растений. Кроме этого, она поражает муку, сыр, вяленую рыбу. Опасен вредитель и для человека, так как является переносчиком холеры.

Согласно сообщению, на переговорах также был поднят вопрос о требованиях индийской стороны по использованию бромистого метила для обеззараживания российского зерна и зернобобовых культур, ввозимых на территорию Индии. С 2017 года Россельхознадзор просит Индию разрешить России фумигацию зерна пестицидами на основе фосфористого водорода (фосфина). До настоящего времени этот вопрос не решен.

Россельхознадзор Индия

Новости
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Суд в Москве оставил Фургала в СИЗО до декабря

Россию заподозрили в атаке на Минздрав Грузии

Навальный попал в больницу

Навальный в Томске снимал сюжет о коррупции в коммунальном хозяйстве

Навальный в Томске снимал сюжет о коррупции в коммунальном хозяйстве
ДТП с участием Михаила Ефремова

Защита Ефремова просит для него "любой" приговор без лишения свободы

"Аэрофлот" возобновит рейсы в Дубай с 11 сентября

"Аэрофлот" возобновит рейсы в Дубай с 11 сентября
Навальный попал в больницу

Володин счел ситуацию с Навальным акцией для введения новых санкций

Навальный попал в больницу

Омские врачи не согласны с Германией насчет отравления Навального "Новичком"

Омские врачи не согласны с Германией насчет отравления Навального "Новичком"
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Фургал пожаловался на угрозы следствия

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Некоторые участники дела Фургала получили госзащиту

Некоторые участники дела Фургала получили госзащиту
Навальный попал в больницу

Лукашенко назвал фальсификацией версию об отравлении Навального

Лукашенко назвал фальсификацией версию об отравлении Навального
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');