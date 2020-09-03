Россельхознадзор уличил Индию в поставках опасного винограда

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор в этом году выявил 37 случаев, когда в партиях винограда из Индии была обнаружена муха-горбатка. Это карантинный для РФ объект, сообщает служба по итогам видеоконференции с директором департамента сельского хозяйства, сотрудничества и благосостояния фермеров Индии Атишем Чандрой.

По всем фактам обнаружения индийской стороне были высланы нотификации. Индийские коллеги пообещали в оперативном режиме изучить полученные документы и отправить объяснения.

Муха-горбатка относится к группе наиболее опасных и вредоносных видов, повреждает плоды абрикоса, яблони, сливы, черешни, томата, а также более 200 видов других растений. Кроме этого, она поражает муку, сыр, вяленую рыбу. Опасен вредитель и для человека, так как является переносчиком холеры.

Согласно сообщению, на переговорах также был поднят вопрос о требованиях индийской стороны по использованию бромистого метила для обеззараживания российского зерна и зернобобовых культур, ввозимых на территорию Индии. С 2017 года Россельхознадзор просит Индию разрешить России фумигацию зерна пестицидами на основе фосфористого водорода (фосфина). До настоящего времени этот вопрос не решен.