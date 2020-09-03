Новгородский археолог пожаловался на мотокроссеров, ездящих по могильнику VI-XI веков

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Мотоциклисты в Новгородской области проложили трассу по могильнику VI-XI веков, сообщил новгородский археолог Павел Колосницын в соцсети.

"У деревни Старая Болотница прямо через курганы древнего могильника проложена кроссовая трасса, на которой тренируются и соревнуются мотоциклисты", - сообщает археолог.

По информации Колосницына, мотоциклы разбивают памятник археологии колесами. Глубина колеи достигает 0,3 м, ширина - 0,5 м.

Археолог пояснил, что древние курганы являются памятниками культуры федерального значения и находятся под охраной.

О происшествии проинформированы органы охраны памятников. "Надеюсь, что участок трассы будет закрыт, а разрушение курганов - остановлено", - написал Колосницын.