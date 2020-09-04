В Железногорске задержан подозреваемый в стрельбе по детям

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В отношении 37-летнего жителя Железногорска возбуждено уголовное дело о хулиганстве: по данным полиции, он стрелял из пневматического оружия и попал в двух 15-летних подростков. Об этом сообщили в управлении МВД по Красноярскому краю.

Сигнал о стрельбе по детям в лесу на территории ЗАТО поступил в полицию 3 сентября. Подозреваемого задержали росгвардейцы. У него оказался пневматический пистолет, который изъяли для экспертизы.



Подростки получили незначительные травмы, отметили в МВД.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося, опрашивает пострадавших и ищет свидетелей.