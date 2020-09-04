Микроавтобус попал в аварию в Анапе, есть пострадавшие

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В Анапе утром в пятницу произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. Как сообщил информированный источник "Интерфакса", пострадали по меньшей мере шесть человек.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ГУ МВД по Кубани уточнили, что столкнулись заказной и вахтовый микроавтобусы и пострадали шесть человек. Все они госпитализированы.

ДТП произошло около 5:40 по московскому времени в поселке Витязево на Объездной улице.

"В автобусе-вахтовке пострадали четыре человека, в заказном - два человека, включая водителя", - добавил представитель МВД.