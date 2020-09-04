Жителя Кузнецка заподозрили в жестоком избиении трехлетней дочери

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Жителя Кузнецка задержали по обвинению в избиении трехлетней дочери, сообщили в СК Пензенской области. Ему вменяют п. "б" ч. 2 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего).

Девочка 2017 года рождения поступила с травмами в Кузнецкую межрайонную детскую больницу 2 сентября.

По предварительным данным следствия, сестры-двойняшки живут с отцом, их мать умерла. 2 сентября подозреваемый был пьян и нанес дочери несколько ударов. Она получила черепно-мозговую травму, которая расценивается как тяжкий вред здоровью, отметили в СК.

Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого. Следствие также собирается проверить условия жизни двойняшек и дать оценку действиям (бездействию) работников органов опеки и попечительства, которые работали с этой семьей.