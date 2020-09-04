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Подозреваемый в убийстве сбежал из полиции через окно и в наручниках

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В Вологодской области 25-летний мужчина, подозреваемый в убийстве жены и пятилетней дочери, сбежал из отдела полиции после того, как написал явку с повинной, сообщили в региональном управлении СК. Он объявлен в розыск.

Это произошло 3 сентября в Кичменгско-Городецком районе. Подозреваемого задержали по подозрению в двойном убийстве. Он признался в преступлении и оформил явку с повинной. После этого, пока в отделе полиции с ним проводили следственные действия, он, "находясь в наручниках, внезапно бросился к окну, выпрыгнул со второго этажа и скрылся".

Тела 31-летней женщины и ее дочери с колото-резаными ранами нашли 3 сентября на пожарище в деревне Ушаково. По версии следствия, пара поссорилась, и подозреваемый сначала ранил ножом жену, а затем напал на ребенка. После убийства он поджег дом, чтобы скрыть следы преступления.

По предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, женщина была беременна.

Ушаково СКР Вологодская область МВД

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