Жизнь в Москве предпочли бы для своих детей 13% россиян

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Жизнь в Москве для своих детей считают идеальной 13% россиян, среди проживающих в столице и в Санкт-Петербурге доля таких респондентов втрое больше и составляет 38%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Согласно исследованию, половина сограждан (51%) считают, что в российской столице больше возможностей получить хорошее образование, 54% респондентов считают Москву лучшим местом, чтобы найти подходящую работу.

Опрос показал, что, по мнению 56% россиян, проживание в столице позволяет обеспечить себе и своей семье достойный уровень материального положения.

По данным ВЦИОМ, жизнь в Москве, как считают 38% опрошенных, дает возможность интереснее и насыщеннее проводить досуг, практически столько же респондентов (39%) уверены, что проживание в столице дает шанс "пробиться во власть", стать влиятельным человеком.

В свою очередь, как показывает исследование, жизнь для своих детей в Санкт-Петербурге предпочел бы каждый десятый россиянин, 19% респондентов таким местом считают любой другой крупный город страны, 25% сограждан считали бы лучшим вариантом для своих детей поселиться в небольшом городе.

Социологи также отмечают, что 11% россиян желают, чтобы их ребенок проживал в сельской местности. А 12% опрошенных предпочли бы для этого жизнь за границей.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 2 сентября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.