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Иммунизация большинства россиян от COVID-19 займет от 6 до 12 месяцев

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Директор Института им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что иммунизация значительной доли населения России от COVID-19 может занять от 7 до 12 месяцев.

"Пока мы не проиммунизируем большую часть своего населения, - это, по предварительным оценкам, исходя из тех мощностей, которые сейчас развертываются у нас в стране, - произойдет в течение 7-12 месяцев. После этого те мощности, которые естественно у нас будут работать и будут производить данный препарат, возможен уже экспорт живой вакцины как таковой за рубеж", - сказал Гинцбург на брифинге.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе брифинга заявил, что мощности по производству вакцины на территории России не будут работать на экспорт, чтобы закрыть потребность внутри страны. Тем не менее, РФПИ ведет переговоры с рядом стран, включая Индию и Бразилию, для локализации производства за рубежом.

Александр Гинцбург также сообщил, что российская вакцина Sputnik V может давать защиту на срок более чем в два года благодаря активации клеточного иммунитета.

"Данная схема иммунизации позволит создавать не только высокий защитный эффект в данный конкретный момент после иммунизации, но и действие этой защиты будет очень длительное. И, опять же-таки, по аналогии с вакциной против вируса Эбола, которая была создана на той же самой платформе, мы готовы утверждать, что защитный эффект от данной вакцины (Sputnik V) будет заметен и находиться на должном уровне в течение двух лет, а, может быть, и больше", - сказал Гинцбург на брифинге в пятницу.

Российская вакцина Sputnik V вводится дважды с промежутком в 21 день, причем два компонента отличаются вирусом-"контейнером", который доставляет в организм белки нового коронавируса: используются два разных типа вируса, чтобы обеспечить 100% иммунный ответ. По словам Гинцбурга, именно благодаря этой схеме обеспечивается длительная защита.

Россия коронавирус институт им. Гамалеи

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