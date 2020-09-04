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Мужчина напал с ножом на бывшую жену в магазине Татарстана

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В татарстанском Заинске мужчина напал с ножом на бывшую супругу в одном из минимаркетов.

Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство", сообщил журналистам старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По его словам, женщина делала покупки в магазине, когда на неё с ножом напал бывший муж. Она выжила.

"Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей в связи с избиением и угрозой убийством потерпевшей", - уточнил Галиев.

На видео с камер наблюдения видно, что женщина стоит на кассе. В это время туда заходит мужчина и начинает наносить ей удары ножом в грудь, плечи, поясницу и спину. Охрана магазина и посетители в ситуацию не вмешиваются, и подозреваемый спокойно покинул магазин.

Женщина находится в больнице, тяжесть ранений устанавливается. Подозреваемый в нападении объявлен в розыск. Расследование взято прокуратурой на контроль.

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