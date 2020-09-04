Открытие сезона в Кремлевском дворце перенесли на неопределенный срок

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Государственный Кремлевский дворец отложил на неопределенный срок открытие сезона. Об этом сообщил "Интерфаксу" официальный представитель ГКД Константин Ярошевский.

"Открытие сезона в ГКД и открытие сезона "Кремлевского балета" отложено по техническим причинам, не зависевшим от ГКД", - сказал собеседник агентства, добавив, что новая дата открытия сезона еще неизвестна.

Ранее сообщалось, что ГКД вернется к работе 6 сентября. На эту дату было запланировано первое после карантина выступление "Кремлевского балета", артисты на сцене должны были представить "Лебединое озеро" Петра Чайковского.