Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:21Заразились
на 04.09В России 1 015 105+5 110В мире 26 304 856+273 446

Житель Мурманска случайно нашел в лесу четыре мины

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Житель Мурманска случайно нашел минометные снаряды времен Великой Отечественной войны, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении Росгвардии.

Боеприпасы были найдены в лесном массиве вблизи Восточно-объездной дороги.

Взрывотехники ОМОН Росгвардии установили, что это две дымовые минометные мины калибром 81 мм и две минометные мины калибром 50 мм. Все они представляли опасность, так как имели взрыватели.

Обнаруженные боеприпасы переданы специалистам для дальнейшего уничтожения.

Мурманск

Новости

Что произошло за день: пятница, 4 сентября

Почти половина россиян высказались за нерабочие дни при ухудшении эпидситуации

Почти половина россиян высказались за нерабочие дни при ухудшении эпидситуации

Мужчина напал с ножом на бывшую жену в магазине Татарстана

Навальный попал в больницу

Полиция назначила два десятка экспертиз в связи с госпитализацией Навального

Исполнительный директор "Открытой России" Пивоваров арестован на 14 суток

Исполнительный директор "Открытой России" Пивоваров арестован на 14 суток
Дело Никиты Белых

Никиту Белых этапировали в Киров на допрос

Никиту Белых этапировали в Киров на допрос
Пандемия коронавируса

Гинцбург заявил, что вакцина Sputnik V защитит от любой дозы COVID-19

Навальный попал в больницу

Глава МВД РФ не увидел никакого криминала в инциденте с Навальным

Пандемия коронавируса

The Lancet опубликовал результаты исследований COVID-вакцины из РФ

The Lancet опубликовал результаты исследований COVID-вакцины из РФ
Навальный попал в больницу

Омские врачи рассказали, что Навальный худел перед отравлением

Омские врачи рассказали, что Навальный худел перед отравлением
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');