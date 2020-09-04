Житель Мурманска случайно нашел в лесу четыре мины
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Житель Мурманска случайно нашел минометные снаряды времен Великой Отечественной войны, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении Росгвардии.
Боеприпасы были найдены в лесном массиве вблизи Восточно-объездной дороги.
Взрывотехники ОМОН Росгвардии установили, что это две дымовые минометные мины калибром 81 мм и две минометные мины калибром 50 мм. Все они представляли опасность, так как имели взрыватели.
Обнаруженные боеприпасы переданы специалистам для дальнейшего уничтожения.