Агрессивный итальянский штамм COVID-19 в Калмыкии сменился азиатским

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Эпидемический процесс в Калмыкии существенно меняется. Об этом сообщает оперштаб региона со ссылкой на главного государственного санитарного врача республики Джангара Санджиева в пятницу.

"Я думаю, что завоз у нас был все-таки более агрессивного итальянского штамма, а в июне он сменился на наш азиатский, потому что иной стала тяжесть нозологии. Если в апреле тяжелые формы были на уровне 12-13 %, то сейчас мы выше 2% не поднимаемся", - приводятся слова Санджиева.

Он отмечает, что в начале эпидемии среди заболевших нередки были лица от 18 до 29 лет.

"Тогда молодежь составляла 27%, на сегодняшний день эта категория не превышает 13%. Затем все чаще стали наблюдать бессимптомные и легкие формы - их доля в общей картине заболеваемости была в начале 35% , а к концу лета выросла до 61,7%. То ли штамм сменился, то ли вирус теряет свои патогенные свойства", - сказал главный санитарный врач республики.

По его словам, в Калмыкии снизился уровень пневмоний с 25% до 8%.

По последним данным оперативного штаба Калмыкии, в республике новым коронавирусом было инфицировано 4 тыс. 573 человека, в тяжелом состоянии находятся 12, скончались - 56.