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Российские противолодочные Ту-142 выполнили 12-часовой полет в Арктике

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Два российских противолодочных самолета Ту-142 Северного флота выполнили ледовую разведку в Арктике, сообщили в пресс-службе флота.

"Два экипажа противолодочных самолётов Северного флота Ту-142 выполнили полёт в высоких арктических широтах. Одной из задач лётчиков была ледовая разведка по маршруту перехода кораблей и судов арктической группировки Северного флота, которая действует в восточной части Карского моря возле побережья полуострова Таймыр", - сообщили в пресс-службе.

В ходе 12-часового полёта экипажи отработали проход по маршруту над безориентирной местностью, провели наблюдение за фактическим состоянием ледовой обстановки в морях российского сектора Арктики.

Арктика Ту-142

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