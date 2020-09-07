Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:58Заразились
на 06.09В России 1 025 505+5 195В мире 26 873 146+263 664

Под Екатеринбургом загорелась пилорама

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Пилорама и трансформаторное масло в бочках горят под Екатеринбургом на площади 1 тыс. кв. метров, сообщили "Интерфаксу" в МЧС России.

"В поселке Зеленый Бор города Верхняя Пышма (Свердловская область) по ул. Октябрьская, 27 на территории промышленной площадки на открытой местности горит трансформаторное масло в бочках и здание пилорамы. Площадь пожара предварительно составляет около 1000 квадратных метров", - сказали в ведомстве.

В 05:49 (03:49 по московскому времени) пожарные ликвидировали открытый огонь и начали проливку и разбор сгоревших конструкций.

Из-за большой горючей загрузки огонь распространялся быстро. Из-за угрозы взрыва масла пожарным пришлось работать из-за укрытия.

В борьбе с огнем задействованы 43 человека личного состава, 11 единиц пожарно-спасательной техники.

Пострадавших и погибших нет.

Свердловская область Верхняя Пышма

Новости

Группа туристов из 11 человек пропала под Сочи

МВД готово проверить версии немецких врачей по поводу Навального

Что произошло за день: воскресенье, 6 сентября

Шойгу сообщил о тренировке самолетов США в нанесении ударов по России

Шойгу сообщил о тренировке самолетов США в нанесении ударов по России
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 5 195 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено 5 195 новых случаев COVID-19

Регионам дополнительно выделят 838 млн руб. на вывоз бытовых отходов

Шойгу рассказал о своем самочувствии после вакцинации от коронавируса

Шойгу рассказал о своем самочувствии после вакцинации от коронавируса

Шойгу сообщил о планах НАТО перебросить в Польшу дополнительный контингент

Что произошло за день: суббота, 5 сентября

ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат Ефремова счел, что актер будет осужден на 6-8 лет колонии

Адвокат Ефремова счел, что актер будет осужден на 6-8 лет колонии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');