Под Екатеринбургом загорелась пилорама

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Пилорама и трансформаторное масло в бочках горят под Екатеринбургом на площади 1 тыс. кв. метров, сообщили "Интерфаксу" в МЧС России.

"В поселке Зеленый Бор города Верхняя Пышма (Свердловская область) по ул. Октябрьская, 27 на территории промышленной площадки на открытой местности горит трансформаторное масло в бочках и здание пилорамы. Площадь пожара предварительно составляет около 1000 квадратных метров", - сказали в ведомстве.

В 05:49 (03:49 по московскому времени) пожарные ликвидировали открытый огонь и начали проливку и разбор сгоревших конструкций.

Из-за большой горючей загрузки огонь распространялся быстро. Из-за угрозы взрыва масла пожарным пришлось работать из-за укрытия.

В борьбе с огнем задействованы 43 человека личного состава, 11 единиц пожарно-спасательной техники.

Пострадавших и погибших нет.