Человек погиб в столкновении четырех машин в Ингушетии

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Ингушетии на федеральной трассе "Кавказ" столкнулись четыре машины. Погиб один человек, еще четверо получили травмы, сообщили в региональном управлении МЧС.

ДТП произошло неподалеку от села Гази-Юрт.

Сигнал о столкновении поступил в МЧС в 23:50 воскресенья. На место выезжали четыре сотрудника МЧС.

Пострадавших доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

Попавший в ДТП "КАМАЗ" перевернулся. Из-за этого движение по трассе было затруднено, рассказал агентству информированный источник.