ВЦИОМ сообщил о нежелании большинства россиян уезжать из страны

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Более 80% граждан РФ не хотят менять страну проживания, 16% россиян выражают желание переехать за границу на постоянное место жительства, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

"Абсолютное большинство россиян (82%) не выражают желания переехать в другую страну на постоянное место жительства. Задумываются о смене страны проживания 16% опрошенных, в том числе среди молодежи 18-24 лет - 38%", - свидетельствуют данные опроса.

Согласно исследованию, 11% респондентов из числа желающих уехать из страны полагают, что могли бы выехать в течение ближайшего года или двух лет, 19% опрошенных данной категории предполагают осуществить такие планы в течение ближайших трех-пяти лет. Социологи отмечают, что практически половина респондентов (43%) из желающих уехать из страны россиян еще не думали о сроках выезда.

По данным ВЦИОМ, среди основных причин желания уехать - представление респондентов о том, что за рубежом более высокий уровень жизни и социальной защищенности.

Согласно опросу, желающие уехать из страны стараются выучить соответствующий иностранный язык, проконсультироваться со своими знакомыми, переехавшими за границу, накопить определенную сумму для переезда и получить информацию о работе, которую предполагают иметь за рубежом.

Исследование также показало, что среди российской молодежи в возрасте до 24 лет количество тех, кто не хочет уезжать из страны, больше, чем тех, кто задумывается об эмиграции, и составляет 58% респондентов. Чаще перспективы переезда рассматривают для себя как неприемлемые наши сограждане старше 34 лет: 35-44 лет - 78%, 45-59 - 90%, 60 и старше - 96%.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 15 августа 2020 среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.