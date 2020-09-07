Пешеход-нарушитель получил три года колонии за то, что ударил автоинспектора

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Еткульский районный суд приговорил к реальному сроку в колонии 20-летнего пешехода, который после нарушения правил дорожного движения ударил инспектора ГАИ в лицо кулаком. Как сообщает прокуратура Челябинской области, он признан виновным в применении насилия к представителю власти.

Суд установил, что в апреле мужчину хотели доставить в отделение районной автоинспекции, чтобы составить протокол за неправильный переход дороги. Он не соглашался и ударил инспектора. Тогда уже ему вменили уголовную статью.

Суд приговорил его к двум годам колонии общего режима. С учетом непогашенного на момент вынесения приговора условного срока наказания за другое правонарушение общий срок лишения свободы составил три года.

Его защита обжаловала приговор "как чрезмерно суровый", но Челябинский областной суд оставил решение первой инстанции неизменным.