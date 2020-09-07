Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:48Заразились
на 07.09В России 1 030 690+5 185В мире 27 103 845+230 699

Пешеход-нарушитель получил три года колонии за то, что ударил автоинспектора

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Еткульский районный суд приговорил к реальному сроку в колонии 20-летнего пешехода, который после нарушения правил дорожного движения ударил инспектора ГАИ в лицо кулаком. Как сообщает прокуратура Челябинской области, он признан виновным в применении насилия к представителю власти.

Суд установил, что в апреле мужчину хотели доставить в отделение районной автоинспекции, чтобы составить протокол за неправильный переход дороги. Он не соглашался и ударил инспектора. Тогда уже ему вменили уголовную статью.

Суд приговорил его к двум годам колонии общего режима. С учетом непогашенного на момент вынесения приговора условного срока наказания за другое правонарушение общий срок лишения свободы составил три года.

Его защита обжаловала приговор "как чрезмерно суровый", но Челябинский областной суд оставил решение первой инстанции неизменным.

Челябинская область Еткульский суд ГИБДД

Новости

Заблудившихся под Сочи детей эвакуировали в Красную Поляну

Памфилова предложила совместить единый день голосования со школьными каникулами

В Кремле не готовы принять на веру публикацию об обладателях "золотых паспортов" Кипра

В Кремле не готовы принять на веру публикацию об обладателях "золотых паспортов" Кипра

Кремль связал с недопониманием резонанс вокруг слов Захаровой о Вучиче

Песков переадресовал спецслужбам вопрос о пользе перехваченного разговора Ника и Майка

Песков переадресовал спецслужбам вопрос о пользе перехваченного разговора Ника и Майка

Кремль анонсировал визит Лукашенко в РФ в ближайшие дни

Пандемия коронавируса

Институт Гамалеи попросил денег на создание нового COVID-препарата

Институт Гамалеи попросил денег на создание нового COVID-препарата

Потерявшиеся в сочинских горах дети вышли на связь

Потерявшиеся в сочинских горах дети вышли на связь

Спасатели "Розы Хутор" предположили, что пропавшие туристы сбились с тропы

Пандемия коронавируса

В российских больницах выявили почти 1 тыс. очагов COVID-19

В российских больницах выявили почти 1 тыс. очагов COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');