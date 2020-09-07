Российским бюджетникам с октября увеличат зарплату на 3%

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 1 октября 2020 года бюджетникам будет увеличена заработная плата на 3%.

Распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Речь идет об оплате труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

С 1 октября прошлого года зарплаты бюджетников были проиндексированы на 4,3%.