Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:40Заразились
на 07.09В России 1 030 690+5 185В мире 27 103 845+230 699

Глава города в Ростовской области подал в отставку после внезапного визита губернатора

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Глава администрации Каменска-Шахтинского Константин Фетисов подал в отставку после критики в его адрес со стороны губернатора Ростовской области Василия Голубева, сообщает пресс-служба главы региона.

В понедельник губернатор без предупреждения приехал в Каменск-Шахтинский и заехал в поселок Южный, где пообщался с местными жителями, которые накануне писали в социальных сетях о бездействии местной власти. Люди жаловались на полные мусора улицы и дворы, плохое состояние дорог и тротуаров, нерегулярную работу общественного транспорта, проблемы в ЖКХ.

Убедившись в обоснованности многочисленных обращений, глава региона посетил городскую администрацию, где провел короткое совещание с руководителями города.

"Я сейчас прогулялся по городу, заехал в Южный, посмотрел на все это запустение. Очень печальное зрелище. Слов нет, такого состояния Каменск давно не видел. Одним словом, в городе хозяина нет, город - сирота. Константин Константинович, нам не о чем говорить, вы свою задачу выполняете плохо", - приводятся в сообщении слова Голубева.

По данным пресс-службы, Фетисов написал заявление об отставке. Его обязанности временно возложены на первого заместителя главы администрации Александра Срыбного. Городская дума рассмотрит заявление главы администрации до конца дня в понедельник.

Ростовская область Каменск--Шахтинский

Новости

Ректор ВШЭ опроверг исключение Егора Жукова по политическим причинам

Рубль днем ускорил падение к доллару и евро на фоне возможных санкций

Открытие Греции не вызвало ажиотажа у российских туристов

Открытие Греции не вызвало ажиотажа у российских туристов
Пандемия коронавируса

Первые поставки COVID-вакцины в клиники начнутся на следующей неделе

Заблудившихся под Сочи детей эвакуировали в Красную Поляну

Памфилова предложила совместить единый день голосования со школьными каникулами

В Кремле не готовы принять на веру публикацию об обладателях "золотых паспортов" Кипра

В Кремле не готовы принять на веру публикацию об обладателях "золотых паспортов" Кипра

Кремль связал с недопониманием резонанс вокруг слов Захаровой о Вучиче

Песков переадресовал спецслужбам вопрос о пользе перехваченного разговора Ника и Майка

Песков переадресовал спецслужбам вопрос о пользе перехваченного разговора Ника и Майка

Кремль анонсировал визит Лукашенко в РФ в ближайшие дни

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');