Глава города в Ростовской области подал в отставку после внезапного визита губернатора

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Глава администрации Каменска-Шахтинского Константин Фетисов подал в отставку после критики в его адрес со стороны губернатора Ростовской области Василия Голубева, сообщает пресс-служба главы региона.

В понедельник губернатор без предупреждения приехал в Каменск-Шахтинский и заехал в поселок Южный, где пообщался с местными жителями, которые накануне писали в социальных сетях о бездействии местной власти. Люди жаловались на полные мусора улицы и дворы, плохое состояние дорог и тротуаров, нерегулярную работу общественного транспорта, проблемы в ЖКХ.

Убедившись в обоснованности многочисленных обращений, глава региона посетил городскую администрацию, где провел короткое совещание с руководителями города.

"Я сейчас прогулялся по городу, заехал в Южный, посмотрел на все это запустение. Очень печальное зрелище. Слов нет, такого состояния Каменск давно не видел. Одним словом, в городе хозяина нет, город - сирота. Константин Константинович, нам не о чем говорить, вы свою задачу выполняете плохо", - приводятся в сообщении слова Голубева.

По данным пресс-службы, Фетисов написал заявление об отставке. Его обязанности временно возложены на первого заместителя главы администрации Александра Срыбного. Городская дума рассмотрит заявление главы администрации до конца дня в понедельник.